Наумов: «Ни на минуту не сомневаюсь в том, что «Зенит» станет чемпионом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Нынешними лидерами турнирной таблицы РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит», которых отделяют два очка. Наумов выразил уверенность в том, что команда из Санкт-Петербурга сможет завоевать чемпионский титул в шестой раз подряд.

«Ни на минуту не сомневаюсь в том, что «Зенит» станет чемпионом. У петербуржцев есть преимущество, состав стабилизировался», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, второе место можно будет назвать хорошим результатом для «Краснодара».

Напомним, ближайшие матчи чемпионата России состоятся уже в эти выходные. «Краснодар» встретится с «Рубином», а «Зенит» померится силами со «Спартаком».