Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего специалиста заинтересован испанский «Кадис», однако позже сам тренер заявил, что покидать московский клуб текущей зимой он не планирует.

Ловчев отметил, что при Абаскале у «Спартака» порой получалось демонстрировать хорошие результаты, однако многие действия испанца болельщикам были непонятны.

«Для меня очевидно, что он должен доработать в клубе. Если же в первых двух‑трёх играх второй части сезона мы увидим, что «Спартак» не изменился, то клуб должен задуматься о смене тренера», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание москвичей от первого «Краснодара» сейчас составляет восемь баллов.