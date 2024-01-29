Комментатор Трушечкин: «Зенит» не ошибся с новичками»

Известный комментатор Роман Трушечкин высказался о новичках петербургского клуба, которые успели себя показать по ходу зимних сборов в товарищеских матчах.

Напомним, зимой состав «сине-бело-голубых» пополнили Нино, Педро, Артур, а также Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар».

«Зенит» не ошибся ни с кем из тех, кого мы не знали ранее, кто раньше играл только в бразильском чемпионате. Ахметов — известный для нас футболист, который будет использоваться в разных амплуа: как полузащитник, и как игрок атаки на фланге», — цитирует Трушечкина «Матч ТВ».

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «сине-бело-голубых» по весенней части сезона станет московский «Спартак».