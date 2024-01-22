Созин: «Уверен, в «Зените» уход Кругового не заметили»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, оставшуюся часть нынешнего сезона Круговой проведёт в «Зените-2», а уже летом он пополнит состав «армейцев».

Созин признался, что ему непонятен ажиотаж вокруг этого трансфера, так как в «Зените» Круговой является игроком ротации и далеко не факт, что в ЦСКА у 25-летнего футболиста получится пробиться в основной состав.

«Неужели он один из сильнейших защитников России? Нет. Он сразу сделает ЦСКА чемпионом? Тоже нет. Надо ещё понять, попадёт ли он в основу ЦСКА. А в «Зените», я уверен, его уход и вовсе не заметили», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Круговой выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В общей сложности в составе петербургской команды защитник провёл 105 матчей, забил два гола и отдал 11 результативных передач.