Александр Мостовой отреагировал на предложение Быстрова возглавить «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение бывшего футболиста национальной команды Владимира Быстрова.

Ранее Быстров дал совет «Спартаку» назначить Мостового наставником московского клуба.

«Спасибо Быстрову, в будущем может и получится. Но не сейчас», - приводит слова прославленного игрока издание Sport24.

Мостовой также отметил, что не исключает возможности возвращения в стан «красно-белых», так как у него ещё вся тренерская карьера впереди.

На данный момент «Спартаком» руководит наставник из Испании Гильермо Абаскаль. Команда после 18 туров в чемпионате России идёт на пятой строчке. Коллектив набрал 30 баллов.

