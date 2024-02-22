«Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию

«Спартак» завершил свою трансферную кампанию и больше не будет подписывать новых футболистов текущей зимой.

По информации Metaratings, к вопросу покупки опорного полузащитника московский клуб планирует вернуться уже летом.

Напомним, в зимнее трансферное окно состав «красно-белых» пополнил костариканский нападающий Манфред Угальде, перешедший из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой первый матч ближайшей весной «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге.