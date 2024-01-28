Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 17-летнего новичка «Зенита» Педро в товарищеском матче против «Урала» (1:0).

По мнению журналиста, несмотря на свой юный возраст, бразильский футболист показывает достаточно зрелый футбол.

«Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» нынешней зимой из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. В футболке своего бывшего клуба на взрослом уровне молодой футболист провёл 21 матч и забил один гол.