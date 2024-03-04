Гладилин: «Карасёв вовремя «тушил» инциденты, которые могли возникнуть»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Карасёва на дерби «Зенит» - «Спартак» (0:0).

«Опытный рефери, который понимал накал матча. Полный стадион, миллионы смотрят у телевизора, от этой игры многое зависело. Поэтому он вовремя тушил инциденты, которые могли возникнуть», — сказал Гладилин.

Встреча «Зенит» - «Спартак» завершилась со счётом 0:0. «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

«Спартак» и «Зенит» могут получить наказание

И это ещё без главной звезды и тренера: «Спартак» достойно показал себя в Санкт-Петербурге