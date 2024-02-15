Агент Мартинса допустил возможный уход футболиста из «Спартака»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, допустил возможный уход люксембургского футболиста из московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет расстаться с Мартинсом, Виктором Мозесом, Леоном Классеном и Павлом Масловым.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» этой зимой? Всё возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас», — цитирует агента Sport24.

Напомним, Мартинс выступает за «Спартак» с начала 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за «красно-белых» 24 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.