Артём Симонян — о «Зените»: «Если кто-то другой выиграет чемпионат, возможно, это пойдёт на пользу российскому футболу»

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян, выступающий сейчас за «СКА-Хабаровск», высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.

После 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка.

По словам Симоняна, он уважает «Краснодар» и не имеет ничего против, если чемпионом станет команда не из Санкт-Петербурга.

«Я, конечно, болею за «Зенит» как его воспитанник, но в то же время у меня большое уважение к «Краснодару» и Галицкому за то, что он сделал.

«Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат. Если кто-то другой один раз выиграет, возможно, это пойдёт на пользу российскому футболу», — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

Свой первый матч в весенней части сезона «Зенит» проведёт 2 марта против «Спартака». «Краснодар» в этот же день встретится с казанским «Рубином».