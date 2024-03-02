​Дьяков поделился ожиданиями от битвы «Зенита» со «Спартаком»

Известный в прошлом футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящей битве двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Дьякова, «Спартак» может дать бой чемпиону последних лет на «Газпром Арене».

«Конечно, «Спартак» может дать бой «Зениту», всё-таки первая игра после длинной паузы. Никто не знает, кто в каком состоянии», - цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В то же время Дьяков считает, что «Зениту» удастся набрать три очка в предстоящем поединке чемпионата.

«Думаю, что питерцы победят, всё-таки они сейчас идут не на первом месте, а за последние годы привыкли идти только в лидерах», - сказал Дьяков.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.