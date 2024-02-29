Абаскаль: У «Спартака» может быть только одна цель — побеждать

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о целях команды на вторую часть сезона.

«Какие цели стоят перед нами? Все просто, цель может быть только одна — побеждать», — заявил Абаскаль пресс-службе «красно-белых».

Специалист отметил, что проделал уже большую работу с командой, поэтому сейчас задача «Спартака» заключается в победах, а также битве за цвета и эмблему клуба.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.