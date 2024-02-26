Быстров готов работать в «Спартаке»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, согласился бы работать в московском «Спартаке».

«С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда», — заявил Быстров «РБ Спорту».

При этом эксперт заявил, что «Спартак» не может даже позвать в клуб Егора Титова и Дмитрия Аленичева, которые являются настоящими легендами, а вместо них зовут Амаралов.

По итогам 18 туров «Спартак» находится на пятой позиции в Российской премьер-лиге, заработав 30 баллов.

2 марта «красно-белых» ждет непростая выездная встреча с «Зенитом». Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.