Сегодня «Зенит» примет «Спартак»: ориентировочные составы на матч 19-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Бардачёв, Караваев, Родригао, Ахметов, Ерохин, Коваленко, Мантуан, Изидор, Мостовой, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Бабич, Дуарте, Денисов, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Угальде.

В составе хозяев точно не сыграет левый защитник Даниил Круговой. Он из-за событий с переходом в ЦСКА отозван из заявки на вторую часть чемпионата.

«Спартаку» в матче точно не поможет опорный полузащитник Наиль Умяров из-за перебора жёлтых карточек. Правый вингер Тео Бонгонда тоже может пропустить матч из-за травмы связок. Участие в матче полузащитника Руслана Литвинова также под вопросом из-за повреждения.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

«Зенит» в турнирной таблице РПЛ идёт на второй строчке с 36 очками, у «Спартака» в активе 30 очков. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.