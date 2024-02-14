Орлов — о Джикии: «Он не для команды, которая может бороться за первое место»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах защитника «Спартака» Георгия Джикии, который в скором времени может покинуть московский клуб из-за разногласий с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

По мнению эксперта, 30-летнему футболисту не хватает мастерства и физических сил для того, чтобы выступать за команду, которая ведёт борьбу за первое место в турнирной таблице.

«У Джикии — футбольная осень, ему уже трудно. Он играл в основе как центральный защитник, и в основном из этой зоны «Спартаку» забивались мячи. Ну он не для команды, которая может бороться за первое место, при нынешней конкуренции. При всём уважении», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом, цвета которого он защищает с января 2017 года, рассчитан до конца мая.