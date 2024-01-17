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Камоцци рассказал, какую позицию необходимо усилить «Спартаку»

17 Января 2024 • 17:03 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, какую позицию необходимо усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, «Спартак» нуждается в ещё одном атакующем футболисте, который мог бы взаимодействовать с нападающими Александром Соболевым и Квинси Промесом.

«После неудачи Николсона, я думаю, команде нужен динамичный игрок, который присоединится к Соболеву и Промесу. Быстрый атакующий футболист, способный общаться с двумя другими нападающими», — цитирует Камоцци Betonmobile.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. Свой первый матч после длительного зимнего перерыва «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита».

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