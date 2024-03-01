​«Неприятно»: Марио Фернандес оценил текущее место «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил текущее турнирное положение команды. После восемнадцати туров питерцы располагаются на второй строчке в Премьер-лиге, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Мы действительно находимся не там, где привыкли. «Зенит» всегда жаждет и стремится быть первым. Находиться на втором месте неприятно. Все настраиваются на то, чтобы исправить ситуацию», - цитирует Фернандеса Metaratings.

В субботу, 2 марта, «Зенит» проведёт домашний матч чемпионата России против «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Лидирующий «Краснодар» в этот же день будет принимать «Рубин».