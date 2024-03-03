Зиньковский не видит ничего плохого в решении Абаскаля уехать в Москву

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о решении главного тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Москву перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0), который состоялся в Санкт-Петербурге.

По мнению Зиньковского, наставник всё равно ничем не смог бы помочь «Спартаку», так как он отбывал дисквалификацию.

«Гильермо был с нами утром и днём в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его всё равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации», — цитирует Зиньковского Sport24.

После 19 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.