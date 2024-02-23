Рианчо считает, что Джикия может стать самым мотивированным игроком «Спартака» весной

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался о будущем капитана и защитника столичного клуба Георгия Джикии.

«Не знаю, чем может закончиться история с контрактом Джикии, но хочется, чтобы окончательное решение пошло на пользу и игроку, и команде», — цитирует Рианчо портал «РБ Спорт».

Специалист заявил, что, возможно, весной Джикия будет самым мотивированным футболистом в составе «красно-белых».

В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.