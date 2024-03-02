«Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ

«Спартак» удивил – мало кто верил в команду Гильермо Абаскаля в гостевом матче чемпионата России против «Зенита». Но «красно-белые» сыграли не хуже и справедливо увезли в столицу очко – ничья 0:0.

Набрав один балл, «Спартак» смог подняться в турнирной таблице Премьер-лиге с пятого места на четвёртое. «Красно-белые» догнали по очкам «Локомотив» (по 31) и обошли «железнодорожников» по общему количеству побед (9 против 8). Именно по этому критерию положение «Спартака» и Локомотива» относительно друг друга сравнивается сейчас, ведь в личных встречах у команд паритет (в первом круге была ничья 1:1).

В топ-3 РПЛ сейчас идут «Краснодар» (39 очков), «Зенит» (37) и «Динамо» (32).

«Зенит» упустил шанс – «Краснодар» остался лидером РПЛ