Рапопорт: «Не рассматриваю Васютина и Адамова как основных вратарей «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Борис Рапопорт выразил мнение, что основным вратарём «сине-бело-голубых» во второй части нынешнего сезона будет Михаил Кержаков.

Напомним, что в товарищеских матчах ворота «Зенита», помимо Кержакова, также защищали Денис Адамов и Александр Васютин.

«Не рассматриваю Васютина, Адамова как основных голкиперов. Адамов был в «Краснодаре», там проиграл конкуренцию Сафонову и Акгацеву, не получил места в составе, хотя является воспитанником клуба. Васютин, в основном, выходит на замену», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 37-летний Кержаков провёл в составе «Зенита» 15 матчей, в которых пропустил 12 голов и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.