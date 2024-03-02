Хлусевич: «Безумно соскучился за чемпионатом, футболом, атмосферой»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0).

- Чемпионат вернулся после долгой паузы. Что чувствуете, насколько тяжело вливаться в игру?

- На самом деле не тяжело, потому что мы готовились 40 дней или сколько? Может, больше. На самом деле по себе скажу, что безумно соскучился за чемпионатом, футболом, атмосферой. За матчами хорошими, поэтому с положительными эмоциями заканчивали этот матч.

- «Спартак» играл сегодня без тренера. Каково?

- Конечно, всегда тяжело без тренера играть. Всегда это чувствуешь поддержку и подсказы. Этого сегодня не было, но мы знали, что нужно делать. Мы до этого все обговорили и были готовы.

- Играли при переполненных трибунах. Чувствуется, что болельщик соскучился по футболу?

- Да, очень соскучились именно по таким матчам, когда полный стадион, прекрасная атмосфера. Всегда хочется играть для зрителей и для людей.