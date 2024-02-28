Ноздрин считает, что Карпин может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Виктор Ноздрин ответил на вопрос, мог бы Валерий Карпин заменить Гильермо Абаскаля на посту наставника столичного клуба.

«Элементарно! Он прошел хорошую школу, есть отличный характер. Кто-то витает в облаках, что в «Спартак» может вернуться Черчесов. Пока Стас немного не зазвездился, у него было все нормально», — приводит слова Ноздрина портал «РБ Спорт».

По итогам первой части «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 30 очков в 18 турах. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

Действующий трудовой договор 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.