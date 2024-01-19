Рианчо: «У «Зенита» будет преимущество над «Спартаком» из-за недели отпуска? Ну что за глупости»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что игроки московского клуба вышли из отпуска на неделю позже футболистов «Зенита».

Испанский специалист не согласился с тем, что по этой причине петербургская команда будет иметь преимущество в матче 19-го тура РПЛ.

«У «Зенита» будет преимущество в матче 19-го тура из-за этого? Ну что за глупости! Эта неделя не имеет никакого значения на данном отрезке. Важным является качество и интенсивность сборов, а не их продолжительность», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от вторых петербуржцев на шесть очков.