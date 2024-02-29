В прокуратуре Нидерландов дали комментарий по задержанию Промеса

Квинси Промес не улетел из ОАЭ вместе с другими игроками «Спартака». Появилась информация о задержании футболиста полицией в аэропорту. Это может быть связано с тем, что недавно Промес получил тюремный срок в Нидерландах, однако ясности пока нет.

Между тем, в прокуратуре Нидерландов заявили, что они ничего не знали о задержании Промеса в ОАЭ. Такой комментарий от нидерландской прокуратуры получили журналисты «РИА Новости».

Как будет развиваться ситуация с Промесом, пока сказать сложно. Будем следить за новостями.

Отметим, что «Спартак» сейчас готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в субботу, 2 марта.

В «Спартаке» отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

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