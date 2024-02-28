Ноздрин: Абаскаль ни при каком результате не останется в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Виктор Ноздрин поделился мнением о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«При каком результате Абаскаль может остаться в «Спартаке»? У меня сложилось железное мнение, что ни при каком результате Абаскаль не останется», — приводит слова Ноздрина «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль является главным тренером «Спартака» с лета 2022 года. Действующий трудовой договор испанца со столичным клубом рассчитан до середины следующего года.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.