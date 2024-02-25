Быстров оценил легионеров «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Владимир Быстров поделился комментарием о работе «красно-белых» на трансферном рынке.

По мнению эксперта, «Зенит» хорошо усилился этой зимой, чего нельзя сказать о «Спартаке».

«Угальде? «Спартак» много кого брал за хорошие деньги, но пока ни одного усиления я не видел. Все иностранцы после Промеса — ни рыба, ни мясо!» — заявил Быстров изданию «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

2 марта «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.