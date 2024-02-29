«Промес — преступник, он должен быть наказан»: Петржела — о задержании игрока «Спартака»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о том, что нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес был задержан в аэропорту в ОАЭ.

«Он преступник и должен быть наказан - какие тут другие варианты могут быть?» - приводит слова чешского специалиста издание «РБ Спорт».

Также тренер удивлён тем, что игрок, получая приличную зарплату в московском клубе, занимался незаконными делами.

На данным момент Промес находится в отделении полиции вместе с сотрудниками службы безопасности «красно-белых».

Ранее форвард был приговорён к шести годам лишения свободы в Нидерландах за контрабанду наркотиков. Затем его объявили в международный розыск.