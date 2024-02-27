Аршавин — о Промесе: «В «Спартаке» без меня разберутся»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что суд Нидерландов приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы.

По мнению Аршавина, судьбу Промеса должны решить в «Спартаке».

«Выдавать ли Промеса Нидерландам — решат без меня. В «Спартаке» разберутся. Промесу больше играть негде», — цитирует Аршавина Sport24.

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне нидерландский футболист провёл 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.