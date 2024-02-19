Титов — о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Только Семак может чувствовать себя спокойно»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, Абаскаль, как и многие другие специалисты, может быть отправлен в отставку в любой момент. Титов отметил, что будущее 34-летнего испанца будет зависеть от результатов «Спартака» во второй части нынешнего сезона.

«Руководители клуба уже обозначили свою позицию по главному тренеру. При этом озвучили задачи на вторую часть сезона. Победа в Кубке и попадание в двойку по итогам чемпионата.

Единственный специалист, который может себя чувствовать спокойно, — это Семак», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой первый матч в весенней части сезона команда Абаскаля проведёт 2 марта против «Зенита».