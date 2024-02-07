Смородская: «Джикии лучше уйти из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что защитнику «Спартака» Георгию Джикии будет лучше покинуть московский клуб, так как в стане «красно-белых» он чувствует себя некомфортно.

Напомним, ранее агент футболиста Валим Шпинёв заявил, что Джикия покинет «Спартак», если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

«Джикия может украсить собой любую команду. Считаю, что это очень хороший игрок. Видимо, у него что‑то не ладится с тренером, и сейчас он как‑то погас и чувствует себя некомфортно», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета московского клуба футболист защищает с начала 2017 года.