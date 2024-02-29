Титов: «Видно, что Угальде — мастер своего дела»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о новичке «красно-белых» Манфреде Угальде, который перешёл в московский клуб этой зимой из нидерландского «Твенте».

Эксперт назвал 21-летнего костариканца интересным футболистом, выразив надежду на то, что он будет вносить такой же весомый вклад в результаты команды, как другой нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Видно, что Угальде — мастер своего дела, антипод Соболева. Их можно использовать вдвоём или попробовать схему, где Угальде будет играть в нападении с Промесом», — цитирует Титова Metaratings.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 2 марта против «Зенита». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.