Бушманов: «Угальде должен стать лидером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о переходе в московский клуб нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

По информации портала Transfermarkt, за 21-летнего костариканца «Спартак» заплатил 13 миллионов евро.

«Думаю, если платятся такие деньги, то парень должен становиться лидером. «Спартак» уже платил такие деньги, если это будет а-ля молодой Промес, то будет здорово», — цитирует Бушманова Metaratings.

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.