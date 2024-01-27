Корнеев: «Угальде не стоит и половины названной суммы»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Ранее сообщалось, что 21-летний костариканец присоединится к «красно-белым» на сборах в Дубае. Ожидается, что сумма трансфера с учётом бонусов может достигнуть 15 миллионов евро.

«Для меня этот трансфер огромный сюрприз. Не только по качеству игрока, но и по сумме, которая будет за него пожертвована! Я не оговорился о пожертвовании — он не стоит и половины названной свыше суммы», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.