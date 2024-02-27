Хавбек «Спартака» Игнатов: «Мы играем ради чемпионских титулов и кубков»

Футболист столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием о задачах команды на остаток сезона.

«В таком клубе задача должна быть самая максимальная. Каждый в коллективе этого хочет. Мы играем ради первого места в таблице, чемпионских титулов и кубков», — заявил Игнатов «Матч ТВ».

Футболист отметил, что сейчас нет смысла говорить о результатах первой половины сезона, нужно просто продолжать работать.

«Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиге, сумев набрать 30 очков в 18 встречах.

2 марта «красно-белые» на выезде сыграют с «Зенитом». Поединок 19-го тура РПЛ должен будет стартовать в 19:30 по мск.

Игнатов — о пятом месте «Спартака»: «Это не тот результат, которого бы мы хотели»