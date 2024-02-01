Романцев: «У «Спартака» будет психологическое преимущество над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению специалиста, психологическое преимущество в предстоящей встрече будет на стороне «Спартака», так как сейчас «Зенит» ведёт упорную борьбу с «Краснодаром» за первую строчку в турнирной таблице.

«В этой встрече у «Спартака» будет определённое психологическое преимущество, потому что в этот раз у «Зенита» не очередной спор с историческим соперником, а игра, которая исключает право на ошибку в гонке с «Краснодаром». Всё это тяжким грузом может навалиться на «Зенит», который может просто перегореть», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и опережает пятый «Спартак» на шесть баллов. Очный матч этих команд состоится в начале марта.