Лапочкин: «В России пока не появился ещё один такой высококвалифицированный арбитр как Карасёв»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о том, что матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит судья Сергей Карасёв.

По мнению эксперта, Карасёв сможет справиться с такой непростой для судейства игрой.

«Сергей гарантирует качество, он много раз работал на таких матчах. В России пока не появился ещё один такой высококвалифицированный и опытный арбитр, как Карасёв», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.