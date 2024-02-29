Наумов уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Эксперт выразил уверенность в том, что победу в этой игре одержат «сине-бело-голубые».

«Зенит» выиграет, есть у меня такая уверенность. Определённая борьба будет, но если «Зенит» забьёт первым, то «Спартаку» будет крайне тяжело», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая пятых «красно-белых» на шесть очков.