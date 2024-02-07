Гладилин: «Лучше бы Мелёшин остался в России и перешёл в «Факел»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе нападающего московского клуба Павла Мелёшина в минское «Динамо».

По мнению эксперта, 19-летнему футболисту было бы лучше перейти в российский клуб, чтобы оставаться на виду и выступать в более сильной лиге.

«Лучше бы Мелёшин остался в России и перешёл, например, в «Факел». В РПЛ он мог бы проявить себя и оставаться на виду. Наш чемпионат сильнее, чем белорусский. Если в минском «Динамо» Мелёшин будет серьёзно относиться к делу, аренда ему пойдёт на пользу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.