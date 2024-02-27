Валерий Овчинников: «Зениту» с их составом надо громить «Спартак»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о предстоящем футбольном матче между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, только из-за того, что «Зенит» потратил больше всех на трансферы этой зимой, их уже можно считать фаворитами встречи.

«Это мощное дерби, так что драка будет сильная. С другой стороны, «Зениту» с их составом надо громить «Спартак». Их затратная часть не позволяет им проиграть», — заявил Овчинников «РБ Спорту».

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» состоится 2 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» идет на второй позиции в РПЛ, а «Спартак» — на пятой.