Бывший тренер сборной Бразилии определил лучшие качества новичка «Зенита» Педро

Экс-наставник сборной Бразилии Гильерме Далла Деа высказался о самых сильных сторонах новичка «Зенита» Педро. Петербургский клуб недавно приобрёл 17-летнего бразильского вингера у «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

«Его козырь – смещения с флангов в центр, что, увеличивает угрозу чужим воротам. Да и удар совсем не плохонький – что со средней, что с дальней дистанции», – приводит слова Далла Деа издание Bobsoccer.

Отметим, что Педро способен сыграть на обоих флангах атаки, а также может закрыть позицию оттянутого форварда. Бразилец на днях отличился за «Зенит» в дебютном товарищеском матче против «Динамо» Самарканд.