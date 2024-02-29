Вратарь Адамов назвал самую сильную сторону «Зенита»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов в преддверии возобновления матчей чемпионата России оценил степень готовности команды к весенней части сезона, а также назвал сильную сторону «сине-бело-голубых».

По словам футболиста, сейчас игроки «Зенита» находятся в оптимальном состоянии, а в команде как всегда царит хорошая атмосфера.

«Все прекрасно знают, что «Зенит» — очень мощная команда, в составе которой выступают качественные футболисты. Вот это и есть наша главная сильная сторона. Что касается атмосферы в коллективе, то она всегда хорошая», — приводит слова Адамова bobsoccer.ru.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта, против «Спартака». На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.