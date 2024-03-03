Мостовой: «Зенит» был ближе к победе, чем «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

По мнению эксперта, «Зенит» был ближе к победе, так как создал больше опасных моментов. Однако, как отметил Мостовой, «Спартак» сумел продемонстрировать хорошую физическую подготовку и самоотдачу, за счёт чего и увёз из Санкт-Петербурга одно очко.

«Все боролись, все бились, никто грубо не ошибался. Поэтому «Зенит» не смог забить, в том числе, когда «Спартак» мяч с линии вынес», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

После 19 проведённых матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второго «Зенита» на шесть очков.