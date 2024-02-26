Белоус: «Деньги в футбол не играют, но без них ничего выиграть невозможно»

Известный функционер Юрий Белоус поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Надеюсь, «Краснодар» в этом году станет чемпионом. Но, скорее всего, «Зенит» (улыбается). Деньги в футбол не играют. Но без денег ничего выиграть невозможно», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Эксперт признался, что симпатизирует владельцу «Краснодара», но неизвестно, насколько хватит «быков», ведь сейчас им нельзя ошибаться.

Напомним, «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после 18 сыгранных туров. В настоящий момент в копилке кубанского коллектива 38 набранных очков. «Зенит» идет на второй позиции и отстает от «Краснодара» всего на два балла.