Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который в настоящий момент учится на тренера, стажируясь у наставника «Урала» Виктора Ганчаренко, признался, что был бы рад попробовать попрактиковаться и в петербургском клубе.

«У меня сейчас много времени, посвящаю его учёбе. Перенимаю опыт. Приехал на месяц. Если «Зенит» будет не против и есть такая возможность, на дня два‑три и туда бы съездил, провёл бы их рядом с тренерским штабом «Зенита», — приводит слова Шатова «Матч ТВ».

Напомним, Шатов приостановил игровую карьеру летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл в составе «Урала» пять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Также в карьере 33-летнего футболиста были «Зенит», «Рубин», «Анжи» и «Краснодар».