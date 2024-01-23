Веденеев: «Какие качества у Тикнизяна, чтобы он играл лучше, чем Сантос?»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занят поисками нового левого защитника. Как считает Веденеев, эта позиция петербургской команды не нуждается в усилении, так как тот же Тикнизян вряд ли сможет вытеснить из основного состава «сине-бело-голубых» Дугласа Сантоса.

«А какие у него качества, чтобы он играл лучше, чем Сантос? Он лучше в отборе, он играет головой, быстрее бежит? Позиция левого защитника у «Зенита» никогда проблемной не была, я не вижу повода для переживаний», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.