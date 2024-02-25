Ещенко: Если Классен сам захотел остаться в «Спартаке», то это вдвойне радует

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об отказе защитника «красно-белых» Леона Классена уходить в аренду.

«Если он сам изъявил желание остаться, то это вдвойне радует: несмотря на то, что мало играет, решил остаться. Плюсом сейчас есть «Спартак-2», где тоже можно получать игровую практику», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

В нынешней кампании 23-летний Классен принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и одной голевой передачи.

Трудовой договор Классена со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

По итогам 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля идут на пятой позиции в чемпионате России, сумев набрать 30 очков.