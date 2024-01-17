Шикунов: «Джикия «красно-белый» от сердца, он любит «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию о том, что московский клуб готов обсудить с защитником Георгием Джикией продление соглашения, срок действия которого истекает в конце мая нынешнего года.

«С Джикией, наверное, уже велись переговоры. Дали какое-то время подумать друг другу. Вряд ли Джикия откажется. Он «красно-белый» от сердца. Джикия любит «Спартак», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

При этом Шикунов отметил, что если Джикии не удастся договориться о продлении соглашения со «Спартаком», он без проблем сможет перейти в другой российский топ-клуб. По мнению эксперта, идеальным вариантом для игрока сборной России стал бы «Локомотив».

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Джикию в 5 миллионов евро.