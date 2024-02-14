Орлов: «Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вратарской проблеме «Зенита».

Журналист отметил, что сейчас в петербургской команде нет основного голкипера.

«Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась — у нас ведь все те же на манеже… И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они «созревают» только к 30 годам», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас в составе «сине-бело-голубых» три вратаря: Денис Адамов, Михаил Кержаков и Александр Васютин.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.