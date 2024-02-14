Фернанду Мейра: «Семак готов к работе в Европе»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра выразил мнение, что главный тренер петербургской команды Сергей Семак готов к работе в европейском клубе.

Португалец назвал Семака одним из лучших тренеров России, отметив, что в РПЛ он уже успел достичь очень многого.

«Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей — молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России. После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ», — цитирует Мейру «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.